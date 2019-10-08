В «Опоре России» прокомментировали возможный запрет крафтового пива

Вступление в силу регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции в 2021 году никак не затронет производство крафтового пива в России, заявил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.

Само понятие крафтового пива никак не закреплено в официальных документах, соответственно, категория не может быть запрещена, пояснил эксперт. Он также отметил, что регламент ЕАЭС при этом только регулирует содержание ингредиентов в пиве, в частности, рекомендует использовать меньше солода, что больше затронет крупных производителей, пишет «Коммерсантъ». Небольсин подчеркнул, что крафтовые пивовары знают о вступлении в силу документа и уже заявили, что не планируют снижать содержание солода в напитках.

Ранее о том, что новый регламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции наложит запрет на крафтовое пивоварение в России сообщил канал RT со ссылкой на Росстандарт. Утверждалось, что его нормы не предусматривают производство крафтового пива, следовательно, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Согласно упомянутому регламенту ЕАЭС, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», – отметили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.19

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