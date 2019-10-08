Крафтовое пивоварение в России оказалось под запретом с 2021 года

Крафтовое пивоварение в России оказалось под угрозой запрета. Причина в том, что с 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Его нормы не предусматривают производство крафтового пива, следовательно, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена, заявили в Росстандарте.

Кроме того, согласно упомянутому регламенту ЕАЭС, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов, передает RT. Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», – отметили в ведомстве.

Поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, считают в Росстандарте. Крафтовое пиво – это ремесленное пиво, которое производится частными компаниями (пивоварнями) по своим рецептам. Ранее опубликованные результаты исследования показали, что пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.19

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