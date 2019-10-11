Эксперты заявили о плохом качестве всех проверенных пивных напитков

Специалисты Роскачества проверили пивные напитки на соответствие требованиям. Ни один из образцов, участвовавших в тесте, не прошел проверку, во всех были найдены нарушения. При этом некоторые производители отказались от своей продукции, услышав о ее плохом качестве.

Самое распространенное нарушение состоит в том, что производители маскируют под пивные напитки другие по свойству продукты – слабоалкогольные коктейли, передает РИА «Новости». Эксперты продолжат проверки этой категории продукции.

Пивные напитки протестировали по 27 показателям качества и безопасности. В частности, специалисты Роскачества проверили содержание потенциально опасных веществ (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть), микробиологическую безопасность, массовую доля двуокиси углерода, общего азота, объемную долю спирта и прочее.

Во всех образцах были найдены нарушения. Так в одной из торговых марок выявлены нарушения по пенообразованию и пеностойкости, другая не прошла тест по массовой концентрации бензойной кислоты. В некоторых напитках зафиксированы нарушения по крепости, массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.

«Также впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям – вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом» они не обладали. Кроме того, результаты примененных экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%)", – сообщает Роскачество по итогам исследования.

В организации подчеркнули, что производители, услышав о нарушениях, либо не шли на контакт, либо отказывались от своей продукции. Впрочем, магазины, узнав о несоответствии товара, сняли некачественные пивные напитки с продажи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.19

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