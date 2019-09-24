Эксперты назвали самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом сообщает RT, в чьем распоряжении оказались данные о работе платформы фискальных данных «Такском». В топ-5, помимо пенного, вошли тихие вина, водка, коньяк и сидр.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года вместо сидра в пятёрку лидеров по продажам в России входили игристые вина. Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Кроме неё, в список вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики (эти показатели за год не изменились). Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего было проанализировано более 15 млрд кассовых чеков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.19

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