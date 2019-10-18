В ЕАЭС хотят ввести минимальные цены на сахар

Профицит сахара в России и перепроизводство привело к снижению цен. В результате могут снизиться площади посевов, а производители несут убытки. Евразийская экономическая комиссия предложила определить минимальную цену, при которой компании смогут получить господдержку.

Перепроизводство сахара в первую очередь коснулось России, на которую приходится большая часть посевов сахарной свеклы, пишет РБК. Производство сахара превышает его потребление уже третий год. Стоимость продукта в опте только за год обрушилась на 40%, что сделало его производство нерентабельным.

Кроме того, снижение цен на сахар связано с накопившимися излишками, из-за которых предложение превышает спрос, поясняют в Минсельхозе. Для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России должна составлять как минимум 25-26 рублей за 1 кг, отмечают аналитики.

Предложение ЕЭК не касается минимальной оптовой или розничной цены. Имеется в виду индикатор, падение стоимости ниже которого будет определять меры господдержки. Подобный показатель применяется в молочной отрасли, где есть так называемая субсидия на литр молока, когда государство возмещает сельхозпроизводителям и фермерам часть затрат на 1 кг реализованного молока.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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