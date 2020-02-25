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Вторник, 25 февраля 2020, 08:39 мск

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Российским сахарным заводам грозит закрытие

В грядущем сельскохозяйственном сезоне сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн, не смогут работать, рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин. Он отметил, что в зоне риска оказались несколько заводов, среди которых Мелеузовский в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области.

По словам Бодина, предприятия перестают быть рентабельными из-за низких среднегодовых цен на сахар. Если ситуация на мировом и внутреннем рынках не изменится, то и другие заводы окажутся на грани закрытия, отметил глава Союза сахаропроизводителей. Он пояснил, что, начиная с 2016 года, Россия производит сахара значительно больше собственных нужд. В результате это привело к накоплению запасов на складах и снижению цен.

Как пишут «Ведомости», в сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 млн тонн при потреблении 5,8-5,9 млн тонн. Минувшей осенью Евразийская экономическая комиссия предложила определить минимальную цену, при которой компании смогут получить господдержку. Как сообщал «Новый День», стоимость продукта в опте только за год обрушилась на 40%, что сделало его производство нерентабельным.

Кроме того, снижение цен на сахар связано с накопившимися излишками, из-за которых предложение превышает спрос. Для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена в России должна составлять как минимум 25-26 рублей за 1 кг, отмечают аналитики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.02.20

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