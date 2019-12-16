Цены на сахар в России достигли дна

Рекордные урожаи свеклы в России привели к тому, что оптовые цены на сахар опустились ниже порога рентабельности. Производители пытаются исправить ситуацию, приостанавливая продажи. Многие заводы вынуждены реализовывать сахар себе в убыток из-за нехватки складских площадей для хранения. В то же время цены на мировом рынке таковы, что экспортировать продукцию оказалось куда выгоднее, чем продавать ее внутри страны.

В первую неделю декабря Минсельхоз зафиксировал рост оптовой цены сахара на Юге на 11% до 20,74 тысячи рублей за тонну, включая НДС. При этом цены производителей снизились на 1,1% до 19,05 тысячи рублей за тонну, пишет «Агроинвестор». По словам эксперта по рынку сахара «Центра Агроаналитики» Анатолия Мехедькина, на внутреннем рынке наступил период стабилизации, который обусловлен целым рядом факторов.

В первую очередь Россия начала экспортировать сахар в Узбекистан, который был больше года закрыт для продукции российских производителей. Прогнозируется некоторое повышение мировых цен из-за неурожая в Индии, прогнозируемого роста потребления Африки и Азии и принятых мер по стимулированию производства биотоплива в Бразилии и Индонезии. «Также ожидается дальнейшее снижение ввоза сахара в Россию по демпинговым ценам, обусловленное запретом поставок в страну сахара без упаковки», – добавил Мехедькин. Кроме того, традиционно оптовые цены растут в предновогодний период, что связано с увеличением производства кондитерских изделий к праздникам.

Не исключено, что на динамику рынка также повлияли действия производителей, которые около месяца назад ограничили продажи сахара, пытаясь приостановить падение цен, которое продолжается с ноября 2018 года. Такие попытки сдерживать негативную динамику цен понятны: в условиях четвертого подряд сезона перепроизводства сахара и роста запасов в России очень непросто переломить сформировавшиеся тренды, указывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

По его словам, период, в который был зафиксирован рост розничных цен, продлился недолго, и вскоре стоимость сахара в магазинах вновь начала снижаться. «В целом же цены на сахар уже 14-й месяц подряд демонстрируют нисходящий тренд в большинстве регионов, а, если сравнивать розничные цены, которые еженедельно публикует Росстат, то мы видим непрерывную негативную динамику, то есть розница вообще не заметила небольшого повышения оптовых цен во второй половине ноября», – подчеркнул Иванов.

Вместе с тем, есть предприятия, которые не могут остановить продажи, так как они исчерпали запас складских мощностей. Производители ожидают окончания выработки сахара, тогда и рынок приподнимется. Обычно это происходит в январе – начале февраля. По данным Минсельхоза на 6 декабря, сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 98,3% к посевной площади, накопано 53,3 млн тонн. К 11 декабря было выработано более 6 млн т сахара, сообщает аналитическая служба Союзроссахара. К этой дате продолжали работать 62 сахарных завода, 12 предприятий завершили производственный сезон. Ожидается, что в следующем году посевные площади свеклы уменьшатся на 15%. В противном случае восстановление цен в России будет сдерживаться.

Ранее Евразийская экономическая комиссия предложила определить минимальную цену, при которой производители сахара смогут получить господдержку. Стоимость продукта в опте только за год обрушилась на 40%, что сделало его производство нерентабельным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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