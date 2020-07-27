Россия войдет в десятку мировых экспортеров сахара

До конца сентября текущего года Россия выйдет на седьмое место в мире по объемам экспортируемого сахара. А общий объем поставленного за рубеж российского сахара, начиная с октября 2019 года, составит почти 1,8 млн тонн сахара. Об этом сообщает РБК со ссылкой данные Международной организации по сахару.

Ранее Россия никогда не оказывалась в первой десятке экспортеров сахара. В 2020 году страна готова продать за рубеж сахара больше, чем Куба (1 млн тонн) и Евросоюз (1,1 млн тонн). Лидерство по поставкам этого продукта в мире, по оценкам экспертов, станет Бразилия с 24 млн тонн на экспорт.

О более чем четырехкратном увеличении экспорта говорят и сами российские производители. По данным Союзроссахара, если в предыдущем сезоне РФ поставила за границу 277 тыс. тонн продукта, то в этом сезоне, согласно последним актуальным данным на июль, – уже почти 1,3 млн тонн.

Экспорт сахара растет благодаря крупным урожаям сахарной свеклы, которые сказались на снижении стоимости сахара на внутреннем рынке. Как писал «Новый День», начиная с 2016 года, Россия производит сахара значительно больше собственных нужд. В результате это привело к накоплению излишков и падению цен.

В Минсельхозе признавали необходимость стимулирования продаж сахара за границу. В апреле текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволив производителям заключать соглашения для совместного экспорта сахара за пределы стран ЕАЭС, формируя крупные партии, что позволит снизить затраты на логистику.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.07.20

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