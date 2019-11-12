Российские пивовары просят снять ограничения на крепость пивных напитков

Производители пива в России выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Пивовары считают необходимым изменить новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции», в котором говорится, что крепость пивного напитка не может превышать 7%. При этом самого пива в такого рода напитках должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом, как отмечает издание, для пива ограничений по крепости нет.

Производители заявляют, что на мировом рынке широко представлены сорта пивных напитков, показатель крепости которых превышает 7%, но законодательных ограничений на их производство и оборот нет. Однако действующие регламенты ЕАЭС накладывают запрет на их продажу на территории союза с 10 января 2021 года. В материалах экспертного совета отмечается, что это является торговым барьером для импорта продукции в Россию, а также создает неравные условия в рамках ВТО.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования сообщили, что на заседаниях рабочей группы обсуждаются инициативы различного рода, но вопросы, которые касаются изменения норм законодательства, находятся в ведении Минфина. В пресс-службе министерства заявили, что вопрос внесения изменений в технический регламент ЕАЭС поднимался на рабочей группе в ведомстве, однако предложений от представителей отрасли по его корректировке не поступало.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре 2018 года. В силу этот документ вступит 10 января 2021 года. Его действие будет распространяться на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

В российском законодательстве определение «пивных напитков» появилось в 2011 году. В результате некоторые марки и сорта, во всем мире считающиеся пивом, таковым на территории России больше не считаются.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.19

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