Определены регионы России с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

В нескольких субъектах России наблюдается напряженная ситуация в плане трудоустройства. Уровень безработицы и занятости там в разы отличается от средних по стране. Об этом сообщает Росстат по итогам выборочного обследования рабочей силы за третий квартал 2019 года.

В среднем по России уровень безработицы, по данным за третий квартал, составляет 4,4%, уровень занятости – 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный (21,6%), пишет РБК со ссылкой на отчет Росстата. Ведомство выставило баллы регионам от 1 до 85 по каждому из четырех показателей.

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. В Северной Осетии самый низкий уровень занятости в стране: работа есть лишь у 47% жителей республики. Похожая ситуация наблюдается в Туве, где уровень занятости составляет 47,6%. В Карачаево-Черкесии все плохо с поиском работы: среднее время трудоустройства составляет 11,6 месяца, а 65,7% безработных ищут работу год и дольше. Самый высокий уровень безработицы в Ингушетии – 26,7%.

По словам проректор Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в кавказских республиках со времен СССР были ликвидированы многие рабочие места, связанные с обеспечением сельского хозяйства, – заводы по производству сельскохозяйственной техники, ремонтные заводы. К тому же в этих регионах высокая рождаемость, что усугубляет безработицу, пояснил эксперт.

Самая лучшая ситуация на рынке труда сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 балла), Санкт-Петербурге (5,8), Татарстане (8,0 балла), Москве (10,3), Камчатском крае (10,5 балла).

Сафонов отметил, что на Чукотке и в ЯНАО численность населения невелика, что облегчает ситуацию с трудоустройством. Кроме того, там проживают коренные малочисленные народы, большинство которых занято либо в сельском хозяйстве, либо в собственном хозяйстве.

Что касается столичного региона, его можно считать лидером по современным профессиям с высокой добавленной стоимостью, в Санкт-Петербурге развиты промышленный сектор и научный комплекс. «Особенность этих регионов в том, что они на протяжении длительного времени являются хабами по принятию рабочей силы, у них растет резидентное население», – заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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