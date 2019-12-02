В России за неделю увеличилось число безработных

Количество безработных в России за неделю с 20 по 27 ноября выросло на 1,8% – до 661,43 тыс. человек, говорится в сообщении Минтруда РФ.

Рост численности безработных зарегистрирован в 70 регионах. Наибольший рост отмечен в Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Алтайском, Забайкальском краях, Астраханской, Курганской, Магаданской, Омской, Сахалинской и Тамбовской областях.

Снижение численности граждан, оставшихся без работы, зафиксировано в десяти регионах – Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Адыгее, Башкортостане, Чечне, Ставрополье, Кировской, Нижегородской, Свердловской областях и Москве.

В пяти регионах число безработных не изменилось – Чукотке, Бурятии, Коми, Калужской и Пензенской областях.

«По оперативным данным, на 27 ноября 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9% от численности экономически активного населения», – отметили в Министерстве труда.

Ранее сегодня стало известно, в каких регионах РФ наблюдается самая напряженная ситуация на рынке труда. По данным Росстата, наиболее неблагополучная ситуация в плане трудоустройства отмечается на сегодняшний день в Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.

В среднем по России уровень безработицы, по данным за третий квартал, составляет 4,4%, уровень занятости – 59,7%. Среднее время поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу примерно каждый пятый безработный (21,6%), сообщает РБК со ссылкой на отчет Росстата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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