В Совфеде высказались о снятии Лондоном части санкций с России

Решение Великобритании отказаться от пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения отношений Москвы и Лондона. Такое мнение высказал член Совета Федерации, представитель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее правительство королевства объявило об отказе от ряда торговых ограничений в отношении России, которые были введены Евросоюзом. Так, например, было принято решение об отмене антидемпинговых пошлин на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

«Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва – один из признанных лидеров мировой политики», – написал парламентарий в твиттере. Он также пояснил, что «ни в одном региональном кризисе – сирийском, ливийском, корейском, украинском, венесуэльском, иранском, ближневосточном и т.д. Британия не играет существенной роли, а Москва играет – и немалую». «Поэтому с нами имеют дело Париж, Берлин, Рим, Анкара, Эр-Риад и др. столицы», – резюмировал сенатор.

По мнению первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Британию интересует экономический, но не политический аспект. «Здесь на первом месте не политика, а чисто экономический интерес. Великобритания покидает Евросоюз, и британскому правительству хочется быстрее доказать своему населению, что это решение было верным, а от самостоятельной политики Лондона в области экономики будет польза. Именно поэтому они и говорят о планах отказаться о некоторых пошлин», – цитирует Джабарова RT.

Джабаров уверен, что решение «позитивное для России, но за ним нет никакой подоплёки, кроме экономической», – заключил он.

Британские власти решили отказаться от части торговых ограничений на фоне выхода из Евросоюза. Теперь Лондон в течение годового переходного периода должен договориться с другими государствами о формате дальнейшего сотрудничества.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.20

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