Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,00% годовых. В прошлом году ключевая ставка снижалась пять раз. В Центробанке не исключили дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

В настоящее время замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировало ранее. Так годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

По данным Росстата, ВВП в 2019 году вырос на 1,3%, что соответствует прогнозу Банка России. Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен регулятором без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2,0% в 2020 году до 2-3% в 2022 году.

Кроме того, в Центробанке предупредили о возможных рисках на рынке продовольствия. В то время как снизились риски, связанные с торговыми спорами, есть опасность замедления темпов роста мировой экономики. «Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», – отмечается в сообщении ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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