Нерадужная перспектива: газовый поток из России в Турцию сократился на треть

Один из крупнейших потребителей российского газа – Турция – снизила в 2019 году импорт «голубого топлива» сырья из России на 35%, до 15,51 млрд кубометров, что является самым низким уровнем закупок за последние 15 лет. Основной причиной стали разногласия по цене между Москвой и Анкарой, которая требует снижения стоимости энергоресурсов, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что основные объемы Анкара получила по газопроводу «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров газа. В результате по итогам 2019 года Турция сместилась со второго на третье место по объемам импорта сырья из РФ, уступив Италии. При этом, как известно, в январе был запущен газопровод «Турецкий поток» – на 15,75 млрд кубометров в год (еще столько же по второй нитке планируется экспортировать через Турцию в Европу).

В целом поставки «Газпрома» в Западную Европу за год снизились на 9%, до 147,43 млрд кубометров газа. Крупнейший потребитель российского газа в ЕС, Германия, сократил его импорт на 8,5%, до 53,5 млрд кубометров, Италия – на 2,9%, до 22,1 млрд кубометров, Великобритания – на 28%, до 10,3 млрд кубометров. Поставки на экспорт сжиженного природного газа уменьшились на 5%, до 5,044 млрд кубометров.

В настоящее время «Газпром» ожидает волна перезаключения долгосрочных контрактов со своими клиентами в Западной Европе. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», сообщила заместитель пред правления монополии Елена Бурмистрова. В этот период у монополии подходят к концу контракты с Нидерландами, Болгарией, Сербией, Италией, Турцией и Венгрией объемом свыше 30 млрд кубометров.

По мнению аналитиков, на фоне роста закупок дешевого СПГ переговоры по ценам и условиям новых контрактов будут жесткими. В последний год цены на газ серьезно снизились, Европа резко увеличила закупки СПГ. При этом на европейский рынок активно стремятся попасть США, пятаясь помешать реализации российских энергетических проектов, в том числе, «Северному потоку-2» .

Мюнхен, Анастасия Смирнова

Мюнхен. Другие новости 14.02.20

Норвегия вышла в лидеры Европы по переработке пластиковых бутылок. / Экс-губернатор Курганской области Богомолов не смог объяснить странное заявление о своей зарплате в правительстве. / Генпрокуратура проверит экологичность мусоросжигательных заводов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»