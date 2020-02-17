В России впервые за восемь лет изменятся правила блокировки счетов

Центробанк корректирует список признаков, которые банки могут считать основанием для блокировки счетов. В настоящее время перечень содержит больше 100 позиций и многие из них уже устарели. В Банке России уточнили, что кредитные организации также могут применять свои внутренние правила.

Список критериев подозрительных операций не менялся с 2012 года, рассказали в ЦБ. Новый перечень составлялся совместно с Росфинмониторингом. Регуляторы попытались «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», передает РБК.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала на то, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели. При новом подходе число оснований для блокировки счетов должно существенно сократиться.

Поправки скорректируют практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. В то же время кредитные организации вправе дополнить список своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций, пояснили в ЦБ.

Так регулятор предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Не должно вызывать сомнений, если применяются нестандартные и сложные расчеты. При этом если транзакции «не соответствуют общепринятой рыночной практике», это повод для повышенного контроля.

Если клиент пытается сразу закрыть счет после возникновения подозрений со стороны кредитной организации, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа. Поводом для блокировки может послужить требование клиента о проведении операции по исполнительному документу. Ранее Росфинмониторинг указывал на всплеск обналичивания с помощью нотариальных подписей, которые имеют статус исполнительных документов. Банки в свою очередь жаловались на рост сомнительных операций с документами КТС.

Инновационный пункт – дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физических лиц, которые не являются родственниками. У каждого устройства есть идентификационный номер, и если номера совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска.

Подозрительным стали операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов, речь идет о цифровых финансовых активах, под которыми в последней версии проекта понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.

Вопросы у банков должно вызывать частое поступление крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных, а также ситуации, если поступления на счет компании существенно ниже ее трат. Среди других важных дополнений – снятие наличных с корпоративных карт, сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС.

По словам экспертов, новый список в чем-то упростит работу банков, но не клиентов. Гражданам придется «более ответственно подходить к документообороту и выбору контрагентов».

Москва, Зоя Осколкова

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