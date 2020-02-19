Российские банки уличили в недобросовестных продажах услуг

В прошлом году в Центробанк поступило около 4 тысяч жалоб на мисселинг – недобросовестную практику продаж без должного информирования. При этом 60% обращений приходится на кредитные организации. Регулятор собирается законодательно закрепить за собой право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.

По данным ЦБ, за февраль-декабрь 2019 года было получено 3,8 тысячи жалоб, связанных с проблемой мисселинга, пишут «Известия». 2,2 тысячи таких обращений касались работы банков. Если в начале года больше всего жалоб от клиентов банков поступало на недобросовестные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине года был зафиксирован рост мисселинга в других сегментах финансового рынка.

Интерес граждан к банковским вкладам неуклонно падает из-за снижения ставок. Поэтому кредитные организации начали активно осваивать новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам без надлежащего информирования о сопутствующих рисках. Например, вместо обычного депозита банки предлагают инвестиционные инструменты, доходность которых не гарантированна.

Как правило, клиенты не читают многостраничный договор, а верят на слово менеджеру, предлагающему продукт. В результате если вкладчик хочет досрочно забрать деньги, он сталкивается с тем, что не может вернуть часть средств, так как они инвестированы в активы с определенным сроком.

Для решения этой проблемы Центробанк выпустил указание, которое действует с 1 апреля 2019-го, с требованиями по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Кроме того, с января вступили в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику продаж страховых продуктов через банки. Однако кредитные организации переключились на другие инструменты – накопительное страхование жизни и оказание брокерских услуг.

Для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым завершается в настоящее время, сообщил представитель ЦБ. «Мисселинг в значительной степени базируется именно на том, что сейчас закон допускает неполное раскрытие информации потребителю, – рассказал собеседник издания. – Как только это станет незаконным не только по ИСЖ, но и по всем остальным финансовым инструментам, у нас будет значительно больше возможностей пресекать такие практики».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.20

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