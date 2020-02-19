ЦБ: Мошенники украли более 6 млрд рублей у банковских клиентов

Центробанк РФ опубликовал обзор по операциям, совершенным без согласия клиентов. В общей сложности в 2019 году мошенники провели 576 тысяч несанкционированных транзакций и похитили 6,4 млрд рублей. Чаще всего злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы выманить деньги.

«Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц) с использованием электронных средств платежа, в 2019 году составил 5723,5 миллиона рублей. Количество таких операций – 571 957 единиц. В 2019 году юридические лица сообщили в банки о 4609 операциях без согласия клиента на общую сумму 701 миллион рублей», – сообщается в обзоре Банка России. У граждан мошенники в среднем похищали 10 тысяч рублей, у организаций – 152 тысячи рублей.

Объем и количество операций, совершенных без согласия клиентов, постоянно увеличиваются, отмечают авторы документа. В 69% случаев преступники использовали методы социальной инженерии. Физлицам банки возместили 935 миллионов рублей, 15% от объема украденного, или каждый седьмой похищенный рубль. Юрлицам компенсировали лишь 10% похищенных средств.

Вместе с тем, снизилось количество успешных атак со стороны хакеров. «Хищений, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), было зафиксировано в 15 раз меньше – 58 инцидентов, при этом объем хищений составил 23,2 миллиона рублей», – говорится в обзоре.

Через банкоматы мошенники укали свыше 525 миллионов рублей, при этом клиентам было возвращено более 10% похищенных средств. 40 тысяч операций без согласия владельцев зафиксировано с использованием платежных карт. Из них почти четверть (22,4%) произошли в результате использования злоумышленниками приемов социальной инженерии. При оплате товаров и услуг в интернете преступники похитили почти 3 млрд рублей. При этом банки возместили клиентам примерно каждый пятый похищенный рубль – 653,2 млн рублей.

В целом в 2019 году операции по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа физических лиц составили 71,03 трлн рублей, операции с использованием платежных карт (в банкоматах и в интернете) – 63,7 трлн рублей, операции в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – 7,3 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.20

Промышленный комитет заксо не будет спрашивать Куйвашева о делах Кызласова. / «Это было публичное обещание мэра»: Мосгордума отказалась ограничить высоту реновационных домов. / В Крыму не развивается промышленность – данные Крымстата. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»