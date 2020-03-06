38 российских банков оказались в группе риска

Индекс здоровья российского банковского сектора достиг рекордного значения. Тем не менее, еще 38 банков в 2020 году будут находиться под угрозой отзыва лицензии. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». Названия проблемных кредитных организаций не разглашаются, но известно, что большинство из них работают в Московском регионе.

Центробанк в прошлом году замедлил темпы расчистки в банковском секторе. Эксперты прогнозировали в 2019 году 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Поэтому часть нереализованных дефолтов перенесутся на 2020 год, пишет РБК со ссылкой на слова управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова.

С начала года Банк России отобрал лицензию у четырех кредитных организаций. Еще два банка подали заявления о ликвидации, а один был отправлен на санацию. В прошлом году темпы отзыва банковских лицензий упали более чем на 40% по сравнению с 2018 годом. В результате индекс здоровья банковского сектора по итогам четвертого квартала достиг рекордного за все время замеров значения – 90,5%.

Согласно оценкам аналитиков, лишение лицензии в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков. По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации, в расчеты экспертов вошли только те, что раскрывают отчетность на сайте регулятора, – 402 банка.

В группе риска находятся небольшие банки без определенной бизнес-модели, указывают аналитики. Проблемные игроки сосредоточены в Московском регионе. Как правило, они имеют избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы. При этом у них нет стабильных источников фондирования и они вынуждены запасать ликвидность, вместо того чтобы пускать ресурсы на выдачу кредитов.

В «Эксперт РА» считают, что окончания расчистки банковского сектора в этом году не произойдет, как не будет и миграции банков с низкими рейтингами в группу с более высоким уровнем кредитного качества.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.20

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