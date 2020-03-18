В бундестаге призвали снять санкции с России ради борьбы с коронавирусом

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт выступил с призывом снять санкций в отношении России для совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 и для поддержки экономик стран.

По его словам, отношения с Москвой следует пересмотреть, поскольку в трудные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, отметил Гердт, набирающий обороты кризис сильно ударит по экономике ЕС, пишут «Известия». «Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», – подчеркнул политик, заверив, что внесет данный вопрос на рассмотрение международного комитета, заседание которого скорее всего пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Инициатива отменить антироссийские санкции нашла поддержку и в рядах партии «Левые», рассказал официальный представитель по внешнеполитическим вопросам фракции в бундестаге Александр Ной.

Между тем, в Совете Федерации РФ в ближайшее время ЕС вряд ли откажется от санкций, а главным камнем преткновения является позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель. «Действительно большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций. Но я не уверен, что инициативу «Альтернативы для Германии» поддержат другие», – отметил сенатор Алексей Пушков, добавив, что отказаться от русофобской позиции ЕС придется, только если ситуация с Сovid-19 ухудшится.

Как писал «Новый День», 16 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 17 марта закрывают внешние границы. Ряд европейских стран запретил перемещения внутри своих границ, а также ввел запрет на въезд иностранцев.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 198 тыс. случаев заражения Сovid-19, почти 8 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось почти 82 тыс. человек. За пределами материкового Китая больше всего заболевших зарегистрировано в Италии (31506 случаев), Иране (16169), Испании (11826), Германии (9360), Южной Корее (8413), Франции (7695).

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.03.20

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