ЕС закрыл границы и Шенгенскую зону

Внешние границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала европейский регион центром пандемии коронавируса.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничительные меры продлятся не менее 30 дней. Исключения будут сделаны только для неотложных поездок. В частности, беспрепятственно пересекать границы Евросоюза смогут водители, задействованные в перевозках медикаментов и продуктов питания, дипломаты, члены семей граждан и резидентов Евросоюза, а также учёные, участвующие в борьбе с коронавирусом.

Внутри Евросоюза ряд стран уже запретил въезд на свою территорию. Среди них: Эстония, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Дания. Латвия отменила все международные перевозки. Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что с полудня 17 марта во Франции будет введён запрет на перемещения внутри страны.

Фон дер Ляйен считает необходимым создать на пограничных пропускных пунктах «зелёные линии» по которым ускоренными темпами смогут проходить таможенный контроль грузовики с медикаментами и скоропортящимися продуктами.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что все страны должны максимально тщательно проверять людей на коронавирус. «Проверяйте любой случай, вызывающий подозрения на Covid-19. Тех, чей результат окажется положительным, изолируйте, найдите всех, кто находился в контакте с ними менее чем за два дня до того, как появились симптомы, и проверьте этих людей тоже», – приводит его слова RT.

Как писал «Новый День», ранее власти США наложили запрет на въезд в страну иностранцев из Европы. Исключение было сделано для Великобритании. 16 марта о закрытии границ заявила Канада. Запрет на въезд также действует в Турции, на Филиппинах, в Колумбии и Узбекистане.

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией – сохранены лишь регулярные рейсы со столицами этих государств, а также чартеры для вывоза россиян и возвращения иностранцев в их страны. С 18 марта российские власти ограничивают въезд иностранцев. Предполагается, что ограничение будет действовать до 1 мая. Оно не будет распространяться на сотрудников дипломатических ведомств водителей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездов, делегаций, а также тех, у кого умер близкий человек, транзитных пассажиров и постоянно проживающих в РФ.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, число случаев заражения и смертей от коронавируса за пределами Китая опередило показатели КНР. На сегодняшний день диагноз «Covid-19» официально подтвержден у более, чем 182 тыс. человек, более 7 тыс. пациентов скончались, почти 80 тыс. человек смогли излечиться. Наиболее тяжелая обстановка за пределами материкового Китая сложилась в Италии. Там коронавирусом заразились почти 28 тыс. человек, более 2 тыс. скончались, 2749 – выздоровели.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 17.03.20

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