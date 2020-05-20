Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

Реализация национальных и федеральных проектов, запущенных по поручению президента России Владимира Путина, выполнялась с многочисленными нарушениями, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Он указал на коррупцию, в частности, на нарушения при проведении процедуры госзакупок, оплату некачественных или невыполненных работ, фальсификацию отчетных показателей и других преступных нарушениях. В качестве примера Патрушев привел завышение стоимости товаров, работ и услуг, а также то, что участники конкурсов нередко прибегают к манипуляциям в виде жалоб в компетентные органы. «В результате сроки закупки затягиваются либо она полностью срывается», – приводит слова главы Совбеза ТАСС.

Патрушев рассказал, что нарушения нередко выявлялись при исполнении нацпроектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение».

Так, по его словам, только в Приволжском федеральном округе в 2019 году было выявлено 49 нарушений, в результате удалось предотвратить ущерб на общую сумму 7,5 млрд рублей. «По итогам первого квартала текущего года уже выявлено 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений законодательства», – отметил глава Собвеза. О сообщил, что наибольшее число таких нарушений обнаружили в Удмуртии, Пермском крае и Оренбургской области.

В связи с высоким уровнем коррупции он призвал наладить координацию действий правоохранителей, надзорных ведомств, а также властей на местах, принять превентивные меры и усилить контроль за использованием бюджетных средств, чтобы «не допустить хищений при реализации нацпроектов».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

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