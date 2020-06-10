Российским компаниям не будут запрещать увольнять сотрудников во время пандемии

Минтруд РФ отказался от введения запрета на увольнение сотрудников в период пандемии по инициативе работодателя. Проект постановления правительства, в котором были прописаны новые правила трудовых отношений, претерпел значительные изменения. Об этом сообщает РБК.

«С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства», – пояснили в министерстве.

Так из документа исключили особый порядок увольнения и введения режима простоя. В первоначальной версии предлагалось запретить отправлять в простой или увольнять сотрудников по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. Эти шаги могли быть осуществлены только по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон.

Изначально документ вызывал большое отторжение и у работодателей, и у профсоюзов. «Возможно, и снятие карантинных ограничений немного меняет логику момента, было бы странно вводить сейчас почти чеэсовские нормы из проекта постановления», – полагает глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич.

Профсоюзам не нравились пункты о сокращении срока уведомления работника об изменении условий трудового договора (включая введение неполного рабочего дня) и о переводе сотрудников на не обусловленную трудовым договором работу сроком на три месяца. Эти нормы, по их мнению, могли повлечь за собой снижение уровня гарантий работников и ограничение их прав.

Работодатели не поддержали запрет на увольнение сотрудников, а также сохранение всех доплат во время простоя. Если работник, который был занят на производстве с вредными условиями труда и за это получал доплату, находится дома, то нет оснований выплачивать ему компенсационные выплаты, объяснила позицию работодателей управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

В новой версии документа остался пункт о проезде за счет работодателя к месту отпуска в 2021 году сотрудников предприятий, работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним, если право не было использовано в 2020 году из-за карантинных мероприятий.

Москва, Зоя Осколкова

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