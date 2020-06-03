России предрекли масштабную волну увольнений к осени

В России после отмены режима самоизоляции количество безработных может увеличиться до 20 млн человек, прогнозирует основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.

Эксперт объяснил, что из-за введенных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса не все компании смогли оформить все юридические процедуры по увольнению персонала, банкротству, закрытию предприятий. По его словам, после их выхода из изоляции «мы сразу увидим рост безработицы».

Помимо этого, отметил Захаров в комментарии «Интерфаксу», не все люди, потерявшие работу, обращаются в службы занятости населения, поскольку многие не видят в этом смысла.

По оценке эксперта, сейчас реальное число безработных в 5-6 раз превышает число граждан, зарегистрированных в центрах занятости. Официальные данные по безработице не отражают реальное положение дел, полагает он.

Захаров считает, что в настоящее время без работы в стране остаются «порядка 10 млн. человек». К завершению лета этот показатель может взлетит вдвое. «К осени цифра может вырасти до 20 млн», – отметил эксперт.

1 апреля министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что численность официально зарегистрированных безработных в стране составила 2 млн 90 тысяч человек. По прогнозу властей, пик безработицы в РФ придется на третий квартал текущего года.

По оценке Конфедерации труда России, общая безработица, то есть охватывающая не только безработных, зарегистрированных в службах занятости, в стране достигла 8 млн человек.

Минэкономразвития РФ ожидает, что по итогам 2020 года безработица в России вырастет с 4,6% в декабре прошлого года до 5,7%, что станет максимальным показателем с 2011 года. Напомним, в 2011 году уровень безработицы составил 6,5%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.20

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