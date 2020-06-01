Число безработных в России превысило 2 млн человек

В России растет число безработных, а количество сотрудников, работающих неполную неделю и находящихся в отпуске без содержания, составило уже 7% от общего числа трудящихся граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр труда РФ Антон Котяков сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан. – По состоянию на сегодняшний день их число составило 2 млн 90 тысяч», – сказал министр труда и уточнил, что через сайт службы занятости за выплатами по безработице обратилось более 1,6 млн россиян.

Котяков также сообщил, что совместно с Рострудом министерство организовало мониторинг текущего состояния предприятий и рынка труда. В рамках этого опроса сведения о складывающейся ситуации предоставило почти 190 тыс предприятий с общей штатной численностью порядка 23 млн человек. «Эта цифра уже приближается к 50% всех занятых в РФ», – пояснил министр.

«Мы видим, что у нас порядка 2,3% всех занятых в РФ сегодня работает в режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, – заявил он. – Больше всего таких граждан у нас в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. При этом, исходя из тех профессий, в которых больше всего распространен режим неполной занятости – это творческие профессии и работники дошкольных образовательных учреждений».

Кроме того, порядка 2,7% трудоспособных граждан находятся на сегодня в простое. Такая ситуация наиболее характерна для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, а также Самарской области. В простое в основном находятся работники дошкольных образовательных учреждений, досуговых и развлекательных организаций, предприятий общепита, санаторно-курортных компаний и учреждения, занимающиеся аэропортовой деятельностью.

Еще около 2% граждан по взаимному согласию сторон направлены в отпуск за свой счет. В лидерах вновь оказались Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также республика Башкортостан.

Что касается вакансий, то на начало года работодатели искали сотрудников примерно на 1,5 млн свободных мест. В апреле их количество составляло менее 1 млн. За последний месяц количество предлагаемых вакансий на рынке труда выросло примерно на 200 тысяч и сегодня составляет 1 млн 144 тысячи, уточнил Котяков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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