российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 мая 2020, 13:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Глава минэкономразвития РФ признал падение доходов россиян и заявил об «умеренном росте безработицы»

Безработица в России в этом году вырастет до 5,7%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Государственной думе.

«На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы в среднем по году до 5,7%, – сообщил он. – При этом снижение реальных располагаемых доходов будет ограничено благодаря активной социальной политике».

Тем не менее, в этом году снижение реальных доходов россиян ожидается до уровня минус 3,8%, признал министр. По итогам второго квартала эта цифра составила минус 6%, причем в случае отсутствия правительственных мер поддержки падение доходов населения могло достигнуть 7,5%.

«В следующем году мы ожидаем восстановления и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении», – уточнил Решетников.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

Верховный суд привлек Путина в качестве ответчика по иску экс-главы Чувашии. / «Это что, хитрая уловка, чтоб на рыбалку сходить?» Депутатам Госдумы рекомендовали не ездить на встречи с избирателями. / Депутатов Мосгордумы лишили голоса: доклад главы управления Роспотребнадзора о COVID-19 приняли без вопросов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

Прогнозы ухудшаются: экономика России упадет сильнее, чем предполагалось ранее

«Этот кризис – особый»: России выпал шанс перераспределить ресурсы

Перспектива массовых банкротств: кризис повысил риски в два раза

Впереди волна неплатежей: экономический кризис в России только начинается

Кудрин заявил о необходимости пересмотреть экономические приоритеты страны

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей на поддержку граждан

В России могут снизить возраст выхода на пенсию

России предрекли медленный выход из кризиса после обвала ВВП и реальных доходов населения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ, Финансовый кризис,