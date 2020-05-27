Глава минэкономразвития РФ признал падение доходов россиян и заявил об «умеренном росте безработицы»

Безработица в России в этом году вырастет до 5,7%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Государственной думе.

«На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы в среднем по году до 5,7%, – сообщил он. – При этом снижение реальных располагаемых доходов будет ограничено благодаря активной социальной политике».

Тем не менее, в этом году снижение реальных доходов россиян ожидается до уровня минус 3,8%, признал министр. По итогам второго квартала эта цифра составила минус 6%, причем в случае отсутствия правительственных мер поддержки падение доходов населения могло достигнуть 7,5%.

«В следующем году мы ожидаем восстановления и доходов, и заработных плат примерно на 3% в реальном выражении», – уточнил Решетников.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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