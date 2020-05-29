Минус 12 процентов: в кабмине РФ оценили масштабы обвала экономики в апреле

ВВП России в апреле этого года упал на 12% в годовом выражении после роста в марте на 0,8%, следует из обзора Минэкономразвития РФ «Картина деловой активности за апрель 2020 года». При этом падение экономики за прошедшие четыре месяца министерство оценило в 1,9% год к году.

В обзоре отмечается, что на экономическую ситуацию повлияли введение с 30 марта режима нерабочих дней из-за распространения коронавируса, а также негативная внешнеэкономическая конъюнктура и карантинные меры в странах-партнерах. Все это обусловило снижение экономической активности так в базовых отраслях, так и в секторе услуг.

Наибольший спад в апреле зафиксирован секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Так, объем платных услуг, которые были предоставлены населению, рухнул на 37,9% в годовом выражении, тогда как в марте данный показатель составлял -5,4%. Падение связано с ограничением деятельности предприятий в сфере досуга, культуры, спорта и бытовых услуг, объяснило ведомство.

В то же время в Минэкономразвития заявили, что масштаб падения в базовых отраслях экономики, за исключением торговли, «оказался более умеренным». По его оценке, промышленное производство в апреле снизилось на 6,6% в годовом выражении. Этот показатель «меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран в период действия карантинных ограничений», указали в ведомстве. Объем строительных работ упал на 2,3% год к году, а темпы снижения грузооборота транспорта замедлились до минус 6% в апреле после минус 6,7% в марте.

Розничная торговля в апреле упала на 23,4% в годовом выражении. В МЭР это связали с падением в сегменте непродовольственных товаров (-36,7% после +6,4% в марте), в том числе продаж новых легковых автомобилей (-72,4%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса). Оборот продовольственных товаров снизился на 9,3% после роста на 4,7% в марте.

В обзоре также говорится, что уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 года достиг 5,6% от рабочей силы. Мартовский показатель составлял 4,5%.

Ранее Минэкономразвития РФ подтвердило негативный прогноз по падению ВВП, аналогичный кризисам 1998 и 2008 годов. Во втором квартале министерство ожидает сокращения экономики не менее чем на 9,5% по сравнению с прошлогодним уровнем, по итогам года падение может составить 5%.

Глава ведомства Максим Решетников ожидает, что экономика России вернется на докризисный уровень не раньше первого полугодия 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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