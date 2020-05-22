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Пятница, 22 мая 2020, 12:25 мск

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России предрекли медленный выход из кризиса после обвала ВВП и реальных доходов населения

Экономика России вернется на докризисный уровень не раньше первого полугодия 2022 года. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Экономика начнет восстанавливаться в следующем году.

Ведомство ожидает, что в 2020 году экономический спад составит 5%. В 2021 году МЭР прогнозирует восстановительный рост на 2,8%, в 2022 году – рост на 3% и в 2023 году – рост на 3,1%.

Из обновленного макропрогноза на 2020-2023 годы следует, что самое глубокое падение ВВП произойдет во втором квартале – показатель снизится на 9,5% по сравнению с прошлогодним. В третьем квартале падение составит 6,3%, в четвертом квартале – 5,2%, передает «Интерфакс».

Падение промышленного производства в 2020 году может достигнуть 5,4%, а в 2021-2023 годах ожидается рост на уровне 3,3-3,4%.

Глава Минэкономразвития заявил, что представленный прогноз – неточный, поскольку пандемия коронавируса влияет на него сильнее экономических факторов. Параметры будут уточнены в августе и в сентябре. При этом Решетников добавил, что в мире «не понимают, куда будет двигаться экономика», отметив, что «разброс экспертных оценок никогда не был таким широким».

Глава МЭР уточнил, что в сценарные условия макропрогноза заложена отмена всех карантинных ограничений в августе-сентябре 2020 года, но не учитывается действие будущего общенационального плана восстановления экономики, поскольку он еще не согласован правительством.

Средняя цена российской нефти Urals, согласно прогнозу, составит $31,1 за баррель в текущем году, $35,4 – в 2021 году, $42,2 – в 2022 году и $45,6 – в 2023-м. При таких нефтяных ценах среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 72,6 рубля за доллар, в 2021 году – 74,7 рубля за доллар, в 2022 году – 73,3 рубля за доллар, в 2023 году – 72,1 рубля за доллар, ожидает Минэкономразвития.

По мнению Решетникова, к концу этого года доллар будет стоить 75-76 рублей. Он объяснил это тем, что во второй половине года начнут восстанавливаться экспорт и импорт, однако импорт будет расти чуть активнее, что «приведет к умеренному ослаблению рубля».

Уровень инфляции в предстоящие три года ожидается вблизи 4%.

Реальные располагаемые доходы населения в этом году снизятся на 3,8%, а в 2021-м вырастут на 2,8%, отмечается в прогнозе. В 2022 году темпы их роста замедлятся до 2%, но затем вновь пойдут вверх, пишут «Ведомости». Зарплаты в реальном выражении в 2020 году сократятся на 3,9%, в 2021 году вернутся к росту и увеличатся на 3,1%, но затем будут расти не более, чем на 2,5%.

В нынешних условиях Минэкономразвития не ждет резкого роста безработицы. Среднегодовой уровень безработицы составит 5,7%, тогда в 2019 году этот показатель составлял 4,6%. По прогнозу министерства, в этом году число занятых сократится только на 800 тысяч человек, а уже в 2021 году восстановится до уровня 2019 года и продолжит расти.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал спад в 5% ВВП в этом году, а Центробанк – на 4-6% при возвращении экономики к докризисному уровню в 2022 году.

Москва, Наталья Петрова

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