Будет еще хуже: академик РАН спрогнозировал сильный спад экономики России

Россия вступила в глубокий кризис, который связан с тремя причинами: это не только ограничения из-за коронавируса и падения цен на нефть, но и семилетняя стагнация экономики страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор Абел Аганбегян, выступая сегодня в ходе онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?»

Как считает ученый, в результате кризиса ВВП России снизится примерно на 8%, реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на 8-10%, а федеральный бюджет сократится в полтора раза. «Число бедных с 18 млн человек увеличится по крайней мере до 30 млн, а может быть, даже больше», – прогнозирует он.

Кроме того, по оценке Аганбегяна, количество мелких и средних предприятий из-за банкротства сократится в полтора раза.

«Этот кризис с моей точки зрения будет – по крайней мере, в социальном плане – намного глубже, чем кризис 2009 года», – подчеркнул профессор, напомнив, что в России в 2009 году кризис был масштабнее, чем в ведущих государствах мира: тогда почти на 8% снизился ВВП, но «розница сократилась всего на 5%». Сейчас сокращение будет намного большим, особенно учитывая, что реальные располагаемые доходы населения уже уменьшились в период стагнации, а число бедных выросло еще в докризисный период.

При этом Аганбегян обратил внимание, что из кризиса 2009 года Россия вышла всего за год, поскольку «тогда была разработана очень серьезная антикризисная программа, премьером был Владимир Путин, и велась активная антикризисная политика, на нее было потрачено 10,9% всего ВВП», или 12 трлн рублей.

Сейчас намеченные мероприятия по выходу из кризиса немногим превышают 2 трлн рублей. Очевидно, что будут приняты и другие меры, однако «вряд ли при нынешнем курсе мы истратим больше 4% ВВП, в то время как у ведущих стран расходы измеряются 15-20% ВВП», отметил профессор.

Аганбегян подчеркнул, что сейчас «нужно самым серьёзным образом отнестись к восстановлению доходов, в том числе потерянных в стагнацию», сокращению уровня бедности, не допустить двойной и тройной рост безработицы. Общий объем необходимых мер он оценил в 10-15 трлн рублей в год, причем большая часть из них может быть «затрачена в виде кредитов – низкопроцентных или беспроцентных – с государственным возмещением банкам кредитной ставки».

Пока же Центробанк, по оценке профессора, недостаточно активно участвует в антикризисной политике – регулятор ужесточил условия выдачи кредитов гражданам, повысил некоторые процентные ставки, не снизил проценты предоставления новых кредитов населению. «Правда, он снизил на полпроцента ключевую ставку и обещает еще, но этого совершенно недостаточно», – считает Аганбегян.

Ученый пояснил, что именно сейчас у России «возникает уникальная возможность из кризиса перейти к росту, а не вернуться в стагнацию», поскольку процесс стагнации, как правило, не содержит действенных механизмов перехода к росту. «Кризис содержит мощнейший механизм выхода из него», – указал он.

По его мнению, чтобы перейти к экономическому росту, России надо существенно нарастить инвестиции в основной капитал и вложения в экономику знаний, или человеческий капитал. Так, долю экономики знаний «с существующих 14% нужно поднять хотя бы до 25% к 25 году, и до 30-35% в последующем – это то, что имеют США».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.05.20

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