Больше половины россиян заявили о снижении зарплаты

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, отразились на доходах россиян. Больше половины работающих граждан заявили о снижении зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 2,3 тысячи трудоустроенных граждан России старше 18 лет. 58% респондентов заметили уменьшение своей заработной платы с начала карантинных мер.

При этом две трети (66%) участников опроса говорят, что у них уменьшилась часть дохода, приходящаяся на премии и поощрительные бонусы.

39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне. 3% опрошенных заявили, что их зарплата выросла, передает РБК.

Российские власти ожидают падения реальных располагаемых доходов граждан в 2020 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Главным негативным фактором, влияющим на экономику, остаются ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. Аналитики сходятся во мнении, что экономическая ситуация начнет выправляться не раньше первого полугодия 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.20

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