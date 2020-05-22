Половина российских предпринимателей называет свое положение катастрофой

Представители предприятий малого и среднего бизнеса в России оценили свое положение в условиях пандемии. Половина заявили, что они переживают кризис, лишь каждый седьмой уверен в том, что продолжит работу после снятия ограничений. Таковы результаты мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В исследовании участвовали 2055 компаний из всех российских регионов, передает РБК. Треть опрошенных частично возобновили деятельность, 35,7% респондентов ответили, что работа их компании по-прежнему остановлена.

53% респондентов охарактеризовали свое положение как «катастрофа». Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. В полной уверенности в том, что их предприятие продолжит работу, пребывают 13,4% опрошенных.

Половина участников опроса (52,4%) отрицательно оценили действия федерального правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Одобряют предпринятые властями шаги лишь 6,6%. Каждый пятый оценивает правительственные меры «скорее положительно».

Самые волнующие бизнесменов проблемы – невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда, сложности с оплатой аренды и систематические неплатежи со стороны контрагентов.

Напомним, в марте правительство РФ создало антикризисный фонд в рамках мер поддержки секторов экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По оценке кабмина, по состоянию на 21 апреля сумма помощи составила 2,1 трлн рублей. В начале мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал действия властей и указал на необходимость распространить поддержку не только на предприятия из пострадавших отраслей, но и на весь малый и средний бизнес.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.20

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