В России хотят ввести «уголовку» за любую зарплату в конвертах

В России могут ввести уголовное наказание за выплату «серой» зарплаты любого размера. С такой инициативой выступил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Сенатор предложил привлекать к уголовной ответственности руководителей компаний, которые платят сотрудникам «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат.

Артамонов пояснил, что сейчас данное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается зарплата в конверте в размере 100 тысяч и выше. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Отмечается, что сенатор внес данное предложение в общенациональный план действий по восстановлению экономики, доходов граждан и роста экономики. Этот план президент РФ Владимир Путина поручил представить правительству к 1 июня.

Ранее Центробанк России разработал и направил на рассмотрение Госдумы законопроект, с принятием которого получающие «серые» зарплаты россияне рискуют лишиться возможности получить кредит в банке. Регулятор хочет дать финансовым организациям право обращаться к данным Федеральной налоговой службы о сумме выплат по кредитам и общем размере официальных доходов клиента. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, россиянам с «серыми» и «черными» зарплатами это сулит отказы в выдаче кредитов либо повышенные кредитные ставки.

Напомним, согласно данным Росстата, объем «серых» зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП. Это минимальный показатель за последние пять лет. Несмотря на положительную динамику, показатель сопоставим с расходной частью госказны – 16,8 трлн рублей. Росстат считает теневые доходы балансовым методом: сравниваются общие расходы и сбережения, а также легальный заработок россиян – разница может служить маркером «серых» зарплат.

В то же время, по оценке Росфинмониторинга, доля теневой экономики в России в 2018 году достигла 20,7 трлн рублей и составила около 20% ВВП.



Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.20

В Казани возбуждено дело о причинении 41 млрд рублей ущерба «Татфондбанку». / «Единая Россия» торопится закрепить возможность для нерадивых родителей оставить детей без «президентских» денег. / Власти Зауралья назвали производителей, которые нацелились на новые индустриальные парки в Кургане. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»