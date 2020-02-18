Получающих «серые» зарплаты россиян лишат кредитования

Получающие «серую» зарплату россияне рискуют потерять возможность получить кредит в банке. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой». Разработанный Центробанком законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму и может быть принят до конца весенней сессии.

В этом случае банки получат право обращаться к данным Федеральной налоговой службы о сумме выплат по кредитам и общем размере официальных доходов клиента. По словам Аксакова, россиянам с «серыми» и «черными» зарплатами это сулит отказы в выдаче кредитов либо повышенные кредитные ставки. Парламентарий считает, что данная мера позволит эффективнее управлять рисками россиян и будет стимулировать граждан получать «белые» зарплаты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.02.20

Казахские бизнесмены заинтересовались курганской рыбой, колбасамии и сладостями. / «Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер. / ЦБ четыре года будет перечислять доход от продажи акций Сбербанка в бюджет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»