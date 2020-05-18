Прогноз не обнадеживает: во втором квартале экономика России рискует рухнуть почти на 17%

Прогнозы по восстановлению российской экономики становятся все хуже. По оценкам экспертов, падение ВВП во втором квартале может достигнуть почти 17%, а восстановление до докризисного уровня можно ожидать не раньше середины 2022 года. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы по итогам квартального опроса «Центра развития» НИУ ВШЭ.

Согласно результатам нового экспертного опроса, прогноз годового спад ВВП ухудшен с -2 до -4,3%. По мнению экономистов, самый глубокий спад будет наблюдаться во втором квартале текущего года и может составить -10,7% по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом некоторые называют реальным обвал на 16,9%.

Как ожидают эксперты, после этого темпы спада будут постепенно уменьшаться, но большинство прогнозистов считает, что падение экономики продлится три-четыре квартала, и до 2026 года Россия вряд ли может рассчитывать на темпы роста выше 2% в год.

Экономисты не ожидают ускорения инфляции – предполагается, что до конца 2020 года Банк России снизит ключевую ставку еще на 0,50-0,75 процентного пункта. Также, по прогнозам, рост потребительских цен по итогам 2020 года снизится с 5,3 до 4,7%.

Предполагается, что к 2022 году цена на нефть Urals за баррель вновь достигнет $50 и останется на этом, «более или менее комфортном для России уровне» в последующие годы. Курс доллара прогнозируется на уровне 72-73 рубля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.05.20

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