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Вторник, 26 мая 2020, 18:33 мск

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Прогнозы ухудшаются: экономика России упадет сильнее, чем предполагалось ранее

Экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings ухудшили прогноз о перспективах российской экономики. Согласно расчетам аналитиков, ВВП России в 2020 году может упасть на 5% против ожидавшихся в апреле 3,3%.

В агентстве пояснили, что ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам связано с ухудшением кризиса в сфере здравоохранения за последний месяц, передает «Интерфакс».

Напомним, на прошлой неделе министерство экономического развития РФ подтвердило негативный прогноз по падению ВВП, аналогичный кризисам 1998 и 2008 годов. Во втором квартале ведомство ожидает сокращения экономики не менее чем на 9,5% по сравнению с прошлогодним уровнем, по итогам года ожидается падение на 5%.

Как сообщал «Новый День», ранее аналитики «Центра развития» НИУ ВШЭ прогнозировали, что падение ВВП во втором квартале 2020 года может достигнуть почти 17%, а восстановление до докризисного уровня можно ожидать не раньше середины 2022 года.

Москва, Мария Вяткина

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© 2020, РИА «Новый День»

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