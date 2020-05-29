Правительство собирается ввести особый порядок увольнений во время пандемии

Министерство труда подготовило проект постановления правительства, который временно вводит новые правила трудовых отношений. Действие документа предлагается ограничить 2020 годом, чтобы упростить взаимодействия работодателя и работников в условиях пандемии.

Проект был направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РБК. «Документ в его текущем виде – это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства», – отметили в министерстве.

В настоящее время трудовое законодательство предоставляет работодателю три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Документ Минтруда вносит некоторые корректировки в порядок проведения этих процедур.

В проекте предлагается запретить отправлять в простой или увольнять сотрудников по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. Эти шаги могут быть осуществлены только по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон.

В случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер – на следующий рабочий день после этого. По Трудовому кодексу работодатель должен уведомить сотрудников за два месяца. Минтруд предлагает сократить срок уведомления до двух недель, если необходимость принимаемых мер вызвана карантинными ограничениями.

Кроме того, министерство считает необходимым наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев. Такой перевод был возможен и в рамках ТК, но только на один месяц.

Переход на сменный график работы также рассматривается как один из способов оптимизации нагрузки, соблюдения социальной дистанции между работниками или исключения контактов с инфицированным сотрудником. Об этом работодатель должен уведомить работников не позднее чем за семь календарных дней до введения их в действие.

Москва, Зоя Осколкова

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