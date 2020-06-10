Российские банки получили рекордно низкую прибыль в мае

Пандемия стала причиной экономического кризиса, который коснулся и банковской системы. Так в мае российские банки получили рекордно низкую чистую прибыль. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По итогам пяти месяцев текущего года банки показали чистую прибыль 561 млрд рублей. «Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли: в мае она была рекордно низкой – 0,5 млрд рублей»,– цитирует Набиуллину «Интерфакс». Для сравнения в апреле показатель находился на уровне 32 млрд рублей.

«Эти цифры не радужные, но не пугающие, банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование начинает оживать по мере выхода экономики из ограничительных мер», – отметила глава регулятора.

Ранее Набиуллина прогнозировала сокращение банковской прибыли. При этом председатель ЦБ призывала кредитные организации направить возможную прибыль на увеличение своей капитализации для того, чтобы поддерживать кредитование экономики в период пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.06.20

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