Ожидаемая зарплата россиян сильно упала за время пандемии

Жители России готовы работать за меньшие деньги. Таковы последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Если раньше россияне в среднем хотели бы зарабатывать по 92 тысячи рублей в месяц, то теперь зарплатные ожидания снизились до 74 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

В исследовании приняли участие 4,9 тысячи совершеннолетних граждан России, проживающих во всех регионах страны. По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тысячи рублей, передает РБК.

Размер желаемой зарплаты различается в зависимости от региона. Кроме того, отличаются запросы мужчин и женщин. В среднем первые хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей, а вторые – 61 тысячу рублей.

Каждый пятый желает получать за свою работу более 100 тысяч рублей. 29% опрошенных устроил бы доход от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. 27% согласны на зарплату от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Подавляющее большинство (90%) уверяют, что уже ощущают влияние пандемии коронавируса на рынок труда. 73% респондентов заметили, что вакансий становится все меньше, а 17% отметили, что изменений еще нет, но скоро начнутся. Россияне ожидают финансового кризиса после снятия всех введенных для борьбы с болезнью ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.20

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