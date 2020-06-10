«Это нормально»: уровень безработицы в Москве вырос почти в шесть раз

В Москве за время режима изоляции и нерабочих дней резко вырос уровень безработицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая сегодня на заседании Московской городской думы. При этом чиновник подчеркнул, что «50-60 тысяч уволенных – это нормальная текущая жизнь города».

«Говоря про рынок труда, мы, с одной стороны, видим достаточно резкий рост количества зарегистрировавшихся на бирже труда, количество зарегистрированных безработных у нас увеличилось с чуть менее 30 тысяч до 170 тысяч, – сказал Ефимов. – Но в целом процент безработных зарегистрированных у нас составляет около 3%, это небольшая цифра».

По словам вице-мэра, из 170 тысяч зарегистрированных безработных «только треть – это те, кто потерял свою работу с 1 марта текущего года».

Что касается объема выплат по зарплатным проектам крупнейших банков, то за май объем начисленных и выплаченных зарплат уменьшился на 2% относительно мая 2019 года. «Это также говорит о том, что работодатели сохраняли заработную плату», – считает заместитель столичного мэра.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.06.20

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