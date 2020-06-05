На грани выживания: почти треть россиян признались в нехватке денег на еду и одежду

Около трети граждан России (порядка 27%) признались, что из-за коронавирусного кризиса им не хватает денег на еду и одежду. Об этом говорят результаты исследования факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Особенно заметно финансовое положение ухудшилось у тех, кто трудился в сферах, пострадавших из-за ограничительных мер, отметила научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова.

По словам эксперта, после выхода из изоляции все будет зависеть от того, как руководители компаний станут адаптировать свой бизнес в «новой конфигурации экономики и рынка труда». Колосова отметила, что цифровые технологии, к которым предприятиям пришлось прибегнуть особенно широко во время карантинных мер, показали работодателям, на каких затратах, в том числе касательно сотрудников, они могут сэкономить.

Эксперт подчеркнула, что на российском рынке в ближайшем будущем ожидается реорганизация труда и рабочих мест, пишут «Известия».

В исследовании также отмечается, что зарплаты в приостановивших работу компаниях были сокращены на 30-50%, что позволило сохранить персонал. Однако к докризисному уровню они будут возвращаться очень медленно, указывают аналитики.

В исследовании, проводившемся этой весной, участвовали 7588 россиян разных возрастов, из них 55,5% – женщины и 44,5% – мужчины.

Ранее сообщалось, что потребительский спрос россиян снизился на 90% товаров и услуг на фоне опасений за собственное финансовое положение в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничений. Таковы результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир» и компанией BCG. При этом сокращать траты в ближайшие месяцы намерены покупатели всех возрастных групп даже, если будут ослаблены или отменены «коронавирусные» ограничительные меры. До половины жителей России собираются экономить на продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.06.20

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