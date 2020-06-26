США грозят обрушить европейский рынок пива

США хотят ввести новые пошлины на поставки пива из Европы. Это негативно скажется на крафтовых пивоварнях и грозит перерасти в полноценную торговую войну между Соединенным штатами и Евросоюзом.

Европейские производители пива не ожидали, что санкции, рассматриваемые Вашингтоном, коснутся алкогольных напитков, передает РИА «Новости». Однако на днях управление торгового представителя США включило пиво в список продуктов, на которые вырастут пошлины.

Меры приведут к беспрецедентному удару по отрасли, а особенно по мелким и средним пивоварням, заявил генеральный секретарь европейской ассоциации пивоваров Пьер-Оливье Бержерон. Поставки в США составляют 30% экспорта пива, причем многие крафтовые пивоварни развивают свой бизнес за счет экспорта за океан. Большие компании пострадают в меньшей степени, поскольку их производство локализовано на территории Соединенных штатов.

Кроме того, повышение ввозных пошлин коснется оливок, джина, европейского сыра, йогурта и самолетов. В свою очередь ЕС собирается повысить сборы на поставки американских товаров объемом 11,2 млрд долларов. По словам экспертов, взаимные ужесточения могут привести к полноценной торговой войне между США и Евросоюзом.

Стоит отметить, что пивоваренный рынок Европы и так пострадал из-за пандемии коронавируса. Ранее всемирно известный производитель Guinness сообщил, что ему пришлось изъять и утилизировать сотни тысяч бочек с пивом, сваренным для закрытых во время пандемии пабов и баров. В результате миллионы литров пенного напитка отправили на удобрения для деревьев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.06.20

Лечение приходится выпрашивать, анализов не дождаться – инстаграм губернатора заполнили жалобы больных коронавирусом. / В «Бажовских местах» снова стали брать плату за вход – ранее суд признал это незаконным (ФОТО). / Европа думает об общем ответе на санкции США против «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»