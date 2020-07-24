Центробанк РФ отобрал лицензию у «Народного банка»

Банк России отозвал лицензию у московского «Народного банка». Поводом послужили неоднократные нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность. Материалы по непрозрачным операциям, осуществляемым кредитной организацией, направлены в правоохранительные органы.

По данным регулятора, «Народный банк» среди прочих нарушений занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

«Приоритетным направлением деятельности Народного банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации, – говорится в сообщении пресс-службы Банка России. – При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери».

«Народный банк» является участником системы страхования вкладов. Клиенты кредитной организации могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 7 августа 2020 года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

По данным ЦБ РФ, «Народный банк» по величине активов занимал 297 место в банковской системе России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.07.20

В Санкт-Петербурге лишился лицензии банк «Невастройинвест». / В России хотят ввести сбор с продаж алкоголя и табака на развитие медицины. / И.о. министра АПК назначена Светлана Островская. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»