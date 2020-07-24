Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 4,25% годовых. По мнению регулятора, в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались.

В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, что тогда совпало с ожиданиями рынка. В этот раз регулятор действовал не столь решительно, отступив на 25 базисных пунктов.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, – говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. – Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

В Центробанке также указали, что хотя и снятие ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.

Кроме того, регулятор пересмотрел границы снижения ВВП в текущем году – до 4,5-5,5% с прежних 4-6%. «В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и 2,5-3,5% в 2022 году. Поддержку российской экономике оказывают меры правительства и Банка России по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторные меры Банка России», – заключили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

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