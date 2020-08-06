В России почти в полтора раза увеличилось число жалоб на банки

В России за первое полугодие 2020 года резко возросло число жалоб на финансовые услуги. Об этом говорится на сайте Центробанка. Больше всего россияне недовольны кредитными организациями в части реструктуризации займов.

По сравнению с прошлым годом за шесть месяцев число жалоб, поступивших регулятору от потребителей финансовых услуг, выросло на 15,2%. В январе-июне 2020 года ЦБ получил 148,4 тысяч обращений.

«Всего в первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тысячи жалоб (рост на 44,1% по сравнению с январем-июнем 2019 года). Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, ипотечное – в 2,4 раза, кредитование юридических лиц – в 9,9 раза. Основной прирост по этим категориям был в апреле 2020 года за счет вопросов, возникших из-за последствий пандемии (реструктуризации кредитов)», – сообщила пресс-служба Банка России.

Вместе с тем, количество жалоб на страховые компании за тот же период снизилось на 34,7%, до 15 тысяч. Подавляющее большинство вопросов касалось ОСАГО. «При этом после сокращения числа жалоб в апреле и мае в июне отмечен небольшой рост, который был связан с возобновлением экономической активности в стране после периода самоизоляции», – отметили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

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