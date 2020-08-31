Великобритания компенсирует потери от пандемии рекордным повышением налогов

Министерство финансов Великобритании собирается повысить налоги, чтобы компенсировать потери бюджета от ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Британский бизнес выступил резко против планов правительства, указав, что и так сильно пострадал во время пандемии.

В частности, чиновники обсуждают возможность повысить размер базовой налоговой ставки на продажу активов с 10% до 20%, а налога на продажу второй квартиры или дома с 18% до 20%. Повысится и размер сбора для состоятельных граждан, которые и так платят по повышенной ставке – с 28% и 20% до 40%.

Глава Минфина Риши Сунак рассчитывает, что рост налогов позволит ежегодно пополнять бюджет на сумму до 25 млрд фунтов стерлингов. Еще 12 млрд в 2021 году и 17 млрд в 2023-2024 годах можно привлечь за счет повышения налога на прибыль компаний с 19% до 24%.

Предложение негативно было принято представителями бизнеса. Предприниматели утверждают, что они и так понесли существенные потери во время пандемии коронавируса, а многие компании оказались под угрозой закрытия.

Вместе с тем, британское правительство рассматривает возможность уменьшения пенсионных послаблений, а также введения налога на электронные продажи, повышения топливных и других сборов.

Лондон, Зоя Осколкова

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