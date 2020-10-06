У 4,6 млн россиян снизились зарплаты во время пандемии

Работодатели активно экономили на сотрудниках в разгар пандемии. 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики основывались на данных Росстата о предприятиях со штатной численностью более 15 человек, пишут «Известия». Во II квартале 2020 года у 2,4 млн россиян, формально числившихся занятыми, доходы снизились, потому что они брали отпуск без сохранения зарплаты. 1,23 млн человек работали неполное время. 948 тысяч работников находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы. Не трудоустроены в том же периоде были 4,47 млн россиян, то есть 6% рабочей силы. В результате в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.

«Если суммировать численность сотрудников на урезанной ставке и отпускников без зарплаты с явными безработными, во II коронавирусном квартале не имели работы либо формально сохранили места, но лишились своего привычного заработка более 9 млн трудоспособных россиян, то есть свыше 12% рабочей силы», – сделали вывод аналитики.

Самый высокий уровень неполной занятости был зафиксирован в регионах, которые являются лидерами по уровню зарплат в стране – Ненецкий АО, Чукотка, ЯНАО. Меньше всего проблема неполной занятости затронула небогатые регионы со слаборазвитым рынком труда – Ингушетия, Чечня, Калмыкия и Дагестан.

«Благополучные регионы с высокими зарплатами населения скорее стремятся сохранять рабочие места, пусть и путем перевода сотрудников на неполную занятость. А в бедных субъектах с традиционно высокой безработицей подобный переход работников происходит реже, – пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. – Это связано со слабым развитием рынка труда – предприятия не могут позволить себе держать в штате неработающих сотрудников даже на урезанном минимальном окладе».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.10.20

Украина уже потеряла 40% объёмов транзита российского газа. / «Спасите город! Пожалейте Москву!..» Депутат обратилась к Путину с жалобой на застройщика и мэрию Собянина. / Росавиация оформила допуски на полеты в 24 государства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»