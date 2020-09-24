Минтруда предлагает отвязать МРОТ от стоимости потребительской корзины

Минтруда предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет «Коммерсантъ». По данным издания, ведомство в ходе заседания правительства представило поправки в федеральные законы, которые позволят со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Издание пишет, что для граждан трудоспособного возраста Минтруда предлагает установить прожиточный минимум на уровне 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%. МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.

Ведомство предлагает повышать прожиточный минимум поэтапно в течение четырех лет. К 2025 году расходы бюджета вырастут на 241,3 млрд рублей. Издание отмечает, что инициатива была одобрена правительством.

Как писал «Новый День», ранее правительство РФ выступило с идеей ввести минимальный размер часовой ставки оплаты труда. Пункт «о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки» включен в перечень предложений к проекту документа. «Сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу, говорится в бумагах. Также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда»», – писали «Известия».

Проект генсоглашения будет сформирован до конца октября, документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, подчеркнули в Минтруда РФ. Сейчас зарплата сотрудника, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ. Применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если человек отработал неполное время, то заработок начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку, пояснили в министерстве.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляет сторону работников в РТК) в свою очередь отметили, что введение нового понятия вызывает много вопросов. Непонятно, как определить справедливый минимум за час. Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится очень скромной, меньше 100 рублей. С другой стороны, если в качестве минимума за час работы установить, допустим, 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ.

Со стороны работодателей в РТК выступает среди прочих Российский союз промышленников и предпринимателей. Там считают, что «ничего плохого в идее нет, но зачем вводить новое понятие, непонятно». Много вопросов насчет вычисления минимальной стоимости часа: если отталкиваться от МРОТа, она будет различаться в зависимости от месяца и региона (в каждом субъекте устанавливается свой уровень МРОТа).

Москва, Иван Гридин

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