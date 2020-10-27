Доплаты к пенсиям россиян могут уменьшиться, предупредила Счетная палата

Изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. По оценке контрольного ведомства, в части регионов России размер ПМП останется без изменений. Однако, предупредила СП, если в регионе этот показатель не меняется несколько лет, это может привести к уменьшению доплат к пенсиям.

Согласно выводам ведомства, в 18 регионах размер ПМП в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 регионах ПМП не будет меняться уже третий год, указали в СП.

По данным ведомства, в 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера осталась на прошлогоднем уровне в 24 регионах, причем в девяти из них она не менялась с 2018 года. В итоге в этих субъектах РФ после индексации пенсий с 1 января 2020 года рост пенсионных выплат у 96,4 % получателей федеральной социальной доплаты (ФСД) составил от нуля до 10 рублей.

При этом, указывает Счетная палата, если ПМП в регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению размера пенсионных выплат при очередной индексации страховой пенсии граждан, получающих ФСД к пенсии.

Таким образом, констатирует контрольное ведомство, новый подход к установлению прожиточного минимума не обеспечивает «ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии».

Отметим, что, согласно данным Пенсионного фонда России, установленный на 2020 год в целом по России прожиточный минимум пенсионера составляет 9 311 рублей.

Как сообщал «Новый День», 30 сентября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о новом подходе к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Кабмин предложил с 2021 года отвязать прожиточный минимум от потребительской корзины и установить его в размере 44,2% от медианного дохода – это составит 11 653 рубля в абсолютном выражении.

«Медианный доход – это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны», – говорится в документе. Прожиточный минимум предложено устанавливать, исходя из медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда – с учетом медианной заработной платы. В регионах прожиточный минимум населения будет рассчитываться исходя из федеральной величины, причем коэффициенты будет утверждать правительство РФ.

В правительстве заверяют, что новый механизм расчета обеспечит неукоснительное выполнение конституционной гарантии. «При новом подходе минимальный размер оплаты труда будет превышать величину прожиточного минимума трудоспособного населения», – говорится в пояснительной записке. Пересматривать соотношение прожиточного минимума и медианного дохода, а также МРОТ с медианой зарплатой кабмин готов раз в пять лет.

Москва, Наталья Петрова

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