В правительстве РФ придумали новую схему расчета МРОТ и прожиточного минимума: законопроект внесен в Госдуму

Правительство РФ решило изменить методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и отвязать прожиточный минимум от потребительской корзины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесен в Государственную думу.

Согласно документу, прожиточный минимум будет составлять менее 50% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, а публиковать сведения о его величине власти будут не раз в квартал, а раз в год. Минимальный размер оплаты труда на 2021 год новым законопроектом устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц.

Поправки планируется внести в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Как следует из пояснительной записки к документу, правительство изучило международный опыт и намерено отказаться от «устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине». Вместо этого предлагается использовать новую методику, которая исходит из медленного среднедушевого дохода за предыдущий год.

«Медианный доход – это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины – ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны», – говорится в документе. Прожиточный минимум предложено устанавливать, исходя из медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда – с учетом медианной заработной платы.

С 2021 года правительство предложило установить прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ в размере 44,2% от медианного дохода – это составит 11 653 рубля в абсолютном выражении. Устанавливаться прожиточный минимум будет ежегодно, а не раз в квартал, как сейчас. Для трудоспособного населения он составит 109% от величины, принятой на душу населения, для пенсионеров – 86%, детей – 97%.

В регионах прожиточный минимум населения будет рассчитываться исходя из федеральной величины, причем коэффициенты будет утверждать правительство РФ.

«Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы в 2021 году составит 42% (12 792 рубля). По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) рост составит 5,5%», – говорится в пояснительной записке. В правительстве считают, что такое увеличение МРОТ затронет 3,9 млн россиян.

В кабинете министров заверяют, что новый механизм расчета обеспечит неукоснительное выполнение конституционной гарантии: «при новом подходе минимальный размер оплаты труда будет превышать величину прожиточного минимума трудоспособного населения». Пересматривать соотношение прожиточного минимума и медианного дохода, а также МРОТ с медианой зарплатой правительство готово раз в пять лет.

В правительстве напомнили, что срок действия потребительской корзины, установленный соответствующим федеральным законом, истекает 31 декабря этого года. В 2017 году правительство внесло в Госдуму проект закона о заморозке потребительской корзины до 2021 года, парламент одобрил эту инициативу. Таким образом, состав корзины не менялся уже несколько лет.

Новый закон уже в 2021 году потребует дополнительно 128,5 млрд рублей, в том числе федерального бюджета – 48,2 млрд рублей, бюджетов субъектов РФ – 23,4 млрд рублей, внебюджетного сектора – 56,9 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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