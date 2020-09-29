Треть работодателей в России сократили зарплаты сотрудникам из-за пандемии

В Росси треть компаний сократили заработные платы своим сотрудникам из-за экономических трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные банком «Открытие».

Лишь 7% российских работодателей не предпринимали никаких мер для снижения затрат в карантинный период. 35% предприятий снизили оплату труда работникам, около четверти сократили штат, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, в котором приняли участие более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год.

Кроме того, часть работодателей заявили о сокращении рекламных бюджетов, часть сэкономили за счет перевода сотрудников на удаленный режим работы. Мерами господдержки во время карантина воспользовалась только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). 24% опрошенных брали кредиты.

Около половины компаний малого и среднего бизнеса считают, что им удалось вернуться на докарантинный режим работы. 44% говорят, что на полное восстановление всех процессов им понадобится около года. 7% предприятий не смогли справиться с ситуацией и ушли с рынка.

Ранее стало известно, что из-за пандемии каждый пятый работник в России перешел на «серую» зарплату. Аналитики предсказывали рост объема зарплат в конвертах на 30% по итогам года.

По данным Росстата, в настоящее время в стране живут 19,9 млн человек с доходом ниже прожиточного минимума, за год число бедных выросло на 1,3 млн человек. Во втором квартале 2020 года доходы россиян резко обвалились на 8% после роста в первом на 1,2%.

Москва, Зоя Осколкова

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