Россия и Люксембург меняют правила налогообложения

Сегодня Россия и Люксембург подписали документ, который вносит поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте российского Министерства финансов.

В частности, в протоколе приводится перечень исключений для применения льготной ставки налога у источника в размере 5% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

Документ пописали замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, а его положения начнут применяться с 1 января 2021 года.

Ранее такие же протоколы были подписаны с Кипром и Мальтой. Ожидается, что пересмотр налоговых соглашений принесет российскому бюджету от 130 до 150 млрд рублей в год.

Люксембург, Зоя Осколкова

Люксембург. Другие новости 06.11.20

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